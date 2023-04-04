Ночная вражеская воздушная атака на Одессу: что известно

Враг в очередной раз атаковал Украину.

Ночью около полуночи 4 апреля 2023 года в Одессе раздался ряд взрывов. Об этом заявили очевидцы в социальных сетях и местные СМИ. Взрывы были достаточно громкими.

Во время первых взрывов воздушная тревога была необъявленна.

Мониторинговые паблики указывали на угрозу из воздуха – беспилотники.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал соответствующую наклейку с изображением ПВО, мол, наши защитники работают.

В Одессе произошел "прилет" после взрывов. Пока информация официально не подтверждена. Но пророссийские паблики в Сети начали публиковать фото места прилета, чем вызвали волну возмущения. Местные журналисты сообщили, что после попадания вспыхнул пожар.

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Представители власти позже заявили, что продолжается боевая работа и возможна вторая волна атаки дронов. Поэтому призвали жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Позже в Одессе раздались повторные взрывы. По предварительной информации, это была работа ПВО.

Ночью 4 апреля 2023 года российские кафиры атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131». В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» было уничтожено 14 дронов.

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