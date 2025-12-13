ТСН в социальных сетях

Украина
2942
1 мин

Ночной массированный обстрел, «решающая встреча» Виткоффа с Зеленским: главные новости ночи 13 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Виткофф встретится с Зеленским

Виткофф встретится с Зеленским / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 декабря 2025 года:

  • Виткофф проведет «решающую встречу» с Зеленским и европейскими лидерами на выходных — WSJ Читать далее –>

  • Россия ночью массированно атаковала Украину ракетами: где раздавались взрывы Читать далее –>

  • Массированный удар по Одесщине: в регионе исчезли свет и вода Читать далее –>

  • Враг нанес удар по Украине ракетами «Кинжал» Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

