- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2942
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночной массированный обстрел, «решающая встреча» Виткоффа с Зеленским: главные новости ночи 13 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 декабря 2025 года:
Виткофф проведет «решающую встречу» с Зеленским и европейскими лидерами на выходных — WSJ Читать далее –>
Россия ночью массированно атаковала Украину ракетами: где раздавались взрывы Читать далее –>
Массированный удар по Одесщине: в регионе исчезли свет и вода Читать далее –>
Враг нанес удар по Украине ракетами «Кинжал» Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>