Украина
16k
1 мин

Ночной массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 25 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Последствия атаки на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 ноября 2025 года:

  • РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины Читать далее –>

  • Ночная атака по Киеву: есть погибший и пострадавшие, спасены 18 человек (фото, видео) Читать дальше –>

  • РФ атаковала Украину «Калибрамы» и «Кинжалами»: где раздались взрывы (видео) Читать далее –>

  • В Белом доме заявили, что продажа оружия НАТО для Украины не может продолжаться до бесконечности Читать далее –>

  • РФ массированно атакует Киевщину: есть раненый ребенок и разрушение Читать далее –>

16k
