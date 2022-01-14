Ночной мороз, ветер и осадки: какой будет погода в Одессе на выходных

Ночной мороз, ветер и осадки: какой будет погода в Одессе на выходных

Температура воздуха днем станет плюсовой, однако порывистый ветер будет портить погоду.

14-16 января в Одессе и области ожидается усиление ветра до 24 м/с и небольшие осадки.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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14 января в Одессе облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, 17-22 м/с. Температура ночью 2-4 °C мороза, днем — 2-4 °C тепла.

В Одесской области ночная температура будет достигать 1-6°C мороза, дневная – 0-5°C тепла.

15 января следует ожидать переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 15-20 м/с, ночью порывы 24 м/с. Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 2-7°C тепла.

16 января переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 0-5°C, днем 0-5°C тепла.

А уже со следующей недели синоптики обещают потепление до +8°C.

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Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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