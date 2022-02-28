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Ночной обстрел Чернигова: российские ракеты попали в жилой дом, детский сад и магазин (видео)

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Ночной обстрел Чернигова: российские ракеты попали в жилой дом, детский сад и магазин (видео)

скриншот с видео/ГСЧС Украины

Враг обстрелял мирное население.

В ночь на 28 февраля, начиная около 02:00, российские военные обстрелы в Чернигове жилой дом, садик и магазин.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате вражеских обстрелов в г. Чернигов произошло:

  • попадание боеприпаса в фундамент пятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидировали чрезвычайники.
  • попадание боеприпаса в здание магазина на центральном рынке. Пожар на площади 70 кв. потушили пожарные.
  • попадание боеприпаса в здание детского сада с последующим возгоранием.

Напомним, после попадания ракеты в здание в Чернигове возник пожар, загорелось два нижних этажа.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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