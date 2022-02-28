Ночной обстрел Чернигова: российские ракеты попали в жилой дом, детский сад и магазин (видео)

Ночной обстрел Чернигова: российские ракеты попали в жилой дом, детский сад и магазин (видео)

Враг обстрелял мирное население.

В ночь на 28 февраля, начиная около 02:00, российские военные обстрелы в Чернигове жилой дом, садик и магазин.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате вражеских обстрелов в г. Чернигов произошло:

попадание боеприпаса в фундамент пятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидировали чрезвычайники.

с последующим возгоранием двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидировали чрезвычайники. попадание боеприпаса в здание магазина на центральном рынке. Пожар на площади 70 кв. потушили пожарные.

на центральном рынке. Пожар на площади 70 кв. потушили пожарные. попадание боеприпаса в здание детского сада с последующим возгоранием.

Напомним, после попадания ракеты в здание в Чернигове возник пожар, загорелось два нижних этажа.