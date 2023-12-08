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Ночной обстрел Харькова и новое оружие для Украины: главные новости ночи 8 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
855
Время на прочтение
1 мин
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Ночной обстрел Харькова и новое оружие для Украины: главные новости ночи 8 декабря 2023 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • Захватчики ночью обстреляли жилые дома в Харькове: пострадал один человек Читать далее –>
  • В Белом доме ответили, когда Украина может пойти на переговоры с РФ Читать далее –>
  • Концерн Rheinmetall планирует выпускать в Украине танки Panther Читать далее –>
  • У Байдена рассказали, сколько еще могут гарантировать военную помощь Украине Читать далее –>
  • Болгария планирует передать Украине зенитно-ракетные комплексы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
855
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