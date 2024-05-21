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Ночной обстрел Харькова, РФ готовит вторжение на Сумщину: главные новости ночи 21 мая 2024 года

Ночной обстрел Харькова, РФ готовит вторжение на Сумщину: главные новости ночи 21 мая 2024 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове прогремела серия взрывов: в городе загорелся пожар Читать далее –>
  • Это принципиально: в Госдепе рассказали, какого ожидают окончания войны в Украине .
  • "Никаких заграждений не было": в ВСУ объяснили причину быстрого прорыва россиян в Харьковской области Читать далее –>
  • Россия готовит вторжение на Сумщину — ISW Читать далее –>
  • Нидерланды передадут Украине БМП YPR-765Читать далее –>

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