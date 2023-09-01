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Ночной обстрел "Калибрами" и ракеты AMRAAM для Украины: главные новости ночи 1 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3103
Время на прочтение
1 мин
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Ночной обстрел "Калибрами" и ракеты AMRAAM для Украины: главные новости ночи 1 сентября 2023 года

ракета AMRAAM / Фото: commons.wikimedia.org

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 сентября 2023:

  • В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за пусков "Калибров" Читать далее –>
  • Минобороны США заказало ракеты AMRAAM для Украины Читать далее –>
  • В российском МВД острая нехватка кадров из-за войны против Украины — ISW Читать дальше –>
  • В середине сентября Украина получит первую партию танков Abrams — Politico Читать далее –>
  • "Состояние средней тяжести": адвокат патрульного из Днепра рассказала о травмах подзащитного Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3103
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