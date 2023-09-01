Ночной обстрел "Калибрами" и ракеты AMRAAM для Украины: главные новости ночи 1 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 1 сентября 2023:
- В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за пусков "Калибров" Читать далее –>
- Минобороны США заказало ракеты AMRAAM для Украины Читать далее –>
- В российском МВД острая нехватка кадров из-за войны против Украины — ISW Читать дальше –>
- В середине сентября Украина получит первую партию танков Abrams — Politico Читать далее –>
- "Состояние средней тяжести": адвокат патрульного из Днепра рассказала о травмах подзащитного Читать далее –>
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