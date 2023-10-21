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Ночной обстрел Украины ракетами и подготовка к наземной операции в Газе: главные новости ночи 21 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3337
Время на прочтение
1 мин
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Ночной обстрел Украины ракетами и подготовка к наземной операции в Газе: главные новости ночи 21 октября 2023 года

Ракета/Скриншот

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 21 октября 2023:

  • В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
  • В НАТО заявили, что Кремлю не следует надеяться на ослабление помощи Украине Читать далее –>
  • Евросоюз и США призвали Китай повлиять на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины Читать далее –>
  • Буданов рассказал о личном участии в боевых выходах во время войны .
  • США и ЕС уговорили Израиль отложить наземную операцию в Газе — Bloomberg Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3337
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