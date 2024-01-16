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Ночной обстрел Воронежа, Трамп побеждает на выборах в Айове: главные новости ночи 16 января 2024 года

Ночной обстрел Воронежа, Трамп побеждает на выборах в Айове: главные новости ночи 16 января 2024 года

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В российском Воронеже прозвучала серия громких взрывов (видео) Читать далее –>
  • Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану (видео) Читать далее –>
  • В КНДР хотят признать Южную Корею отдельным государством Читать далее –>
  • Трамп побеждает на республиканских кокусах в штате Айова — СМИ Читать далее –>
  • В ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов: что произошло Читать далее –>

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