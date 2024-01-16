Ночной обстрел Воронежа, Трамп побеждает на выборах в Айове: главные новости ночи 16 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В российском Воронеже прозвучала серия громких взрывов (видео) Читать далее –>
- Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану (видео) Читать далее –>
- В КНДР хотят признать Южную Корею отдельным государством Читать далее –>
- Трамп побеждает на республиканских кокусах в штате Айова — СМИ Читать далее –>
- В ЦПИ предупреждают о повышенной опасности ракетных обстрелов: что произошло Читать далее –>
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