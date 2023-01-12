Ночной обстрел Запорожья и прибытие американских танков в Европу: главные новости ночи 12 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 12 января 2023:
- Ночью в Запорожье прогремели взрывы Читать далее –>
- США и союзники готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности — WSJ Читать далее –>
- В Нидерланды из США прибыла большая партия танков для Польши и Литвы Читать далее –>
- Беспилотник ВС РФ обесточил часть Белгородской области Читать далее –>
- Стало известно, сколько гражданских осталось в Соледаре: эвакуировать их пока невозможно .
Читайте также: