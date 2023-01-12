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Ночной обстрел Запорожья и прибытие американских танков в Европу: главные новости ночи 12 января 2023 года

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Ночной обстрел Запорожья и прибытие американских танков в Европу: главные новости ночи 12 января 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 января 2023:

  • Ночью в Запорожье прогремели взрывы Читать далее –>
  • США и союзники готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности — WSJ Читать далее –>
  • В Нидерланды из США прибыла большая партия танков для Польши и Литвы Читать далее –>
  • Беспилотник ВС РФ обесточил часть Белгородской области Читать далее –>
  • Стало известно, сколько гражданских осталось в Соледаре: эвакуировать их пока невозможно .

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Дата публикации
Просмотры
229
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