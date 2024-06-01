Ночной ракетный обстрел, Байден о решении суда по Трампу: главные новости ночи 1 июня 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел: куда целил враг Читать далее –>
- В Виннице прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- Польша поднимала военную авиацию в небо во время ракетной атаки на Украину Читать далее –>
- Байден прокомментировал решение суда по Трампу Читать далее –>
- На Киевщине силы ПВО работали по враждебным БПЛА — ОВА" Читать далее –>
- В Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после падения БпЛА Читать далее –>
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