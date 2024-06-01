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Ночной ракетный обстрел, Байден о решении суда по Трампу: главные новости ночи 1 июня 2024 года

Ночной ракетный обстрел, Байден о решении суда по Трампу: главные новости ночи 1 июня 2024 года

Российский бомбардировщик Ту-95 / Фото: Военно-морские силы США

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел: куда целил враг Читать далее –>
  • В Виннице прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Польша поднимала военную авиацию в небо во время ракетной атаки на Украину Читать далее –>
  • Байден прокомментировал решение суда по Трампу Читать далее –>
  • На Киевщине силы ПВО работали по враждебным БПЛА — ОВА" Читать далее –>
  • В Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после падения БпЛА Читать далее –>

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