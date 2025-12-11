- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4727
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночной ракетный обстрел, США в ООН выступили против Украины: главные новости ночи 11 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 декабря 2025 года:
США вместе с Россией выступили против Украины на Генассамблее ООН Читать далее –>
В Кременчуге ночью прогремели взрывы: город атаковали БпЛА и ракеты Читать далее –>
Большинство областей пока будут оставаться без света до 12 часов в сутки — Укрэнерго Читать далее –>
Трамп заявил, что имел «жесткий разговор» с европейскими лидерами по Украине Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>