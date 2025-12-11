ТСН в социальных сетях

Украина
4727
1 мин

Ночной ракетный обстрел, США в ООН выступили против Украины: главные новости ночи 11 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Флаг ООН

Флаг ООН / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 декабря 2025 года:

  • США вместе с Россией выступили против Украины на Генассамблее ООН Читать далее –>

  • В Кременчуге ночью прогремели взрывы: город атаковали БпЛА и ракеты Читать далее –>

  • Большинство областей пока будут оставаться без света до 12 часов в сутки — Укрэнерго Читать далее –>

  • Трамп заявил, что имел «жесткий разговор» с европейскими лидерами по Украине Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

4727
