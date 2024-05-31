Ночной ракетный удар по Харькову: что известно о состоянии травмированных

Этой ночью россияне ударили ракетой С-300 по жилой застройке Харькова: повреждена пятиэтажка. По меньшей мере, 25 человек получили ранения, а пятеро — погибли.

О состоянии потерпевших харьковчан рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В медучреждения госпитализировали восемь человек. Среди них двое находятся в тяжелом состоянии. В результате ударов врага травмированы двое детей — это девочка 12 лет и мальчик 11 лет. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Сейчас идет разбор завалов, потому что под ними могут находиться люди.

Синегубов подчеркнул, что рядом с пятиэтажкой нет ни одного инфраструктурного объекта военного назначения. Кроме того, враг снова применял тактику двойных ударов.

Напомним, в результате по зданию в Харькове ракетами растет количество погибших. По состоянию на 9.30 известно о пяти жертвах.

Ночью РФ ударила по Харькову. Оккупанты нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району. В частности, россияне уложили ракетой в жилой дом.

Читайте также: