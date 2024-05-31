Ночной тариф на свет: в Минэнерго сделали любопытное заявление

Во время ночного тарифа бытовые потребители платят половину обычного тарифа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Что такое ночной тариф?

Это тариф, действующий в часы минимальной нагрузки в энергосистеме с 23:00 до 7:00. Условием его действия является двухзонный счетчик. Последний позволяет фиксировать отдельно потребление день и ночь.

Повышение цены на тариф

Завтра, 1 июня, в Украине будет действовать новый тариф на свет, а именно 4,32 гривны за киловатт. Тариф, который был повышен на 60%, будет удерживаться до 1 июня 2024 года. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Как и упоминалось выше, во время действия ночного тарифа потребители платят 50% обычного тарифа. То есть, за условные 150 кВт*ч придется заплатить 324 гривны, или 2,16 грн за киловатт.

Следует объяснить, что на фоне усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, вопрос повышения тарифов вышел на повестку дня. По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, повышение тарифов позволит профинансировать ремонт электростанций.

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