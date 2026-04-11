Ночной террор Одессы: под завалами погибли супруги

РФ атакует Одессу

В ночь на 11 апреля 2026 года Одесса пережила атаку дронов, что привело к многочисленным взрывам и жертвам. Под обломками дома обнаружены погибшие супруги, а также пострадал еще один человек.

Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил «24 Каналу».

«К сожалению, 2 человека погибли. Эти супруги, которых обнаружили под обломками дома, куда попал дрон ударного типа. Один человек пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказал он.

Атака по Одессе 11 апреля

В Одессе в результате российской атаки «Шахедами» ночью в субботу, 11 апреля, погибли два человека, есть попадание в жилищный сектор, сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак. Два человека ранены, они находятся в больнице.

В результате удара, по данным МВА, сильно повреждены десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Также изуродованы заведения питания.

В ГСЧС сообщили, что под ударом РФ ночью находились объекты жилой, гражданской, промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В частном секторе после попадания БпЛА загорелся жилой дом — во время тушения спасатели обнаружили тела двух погибших.

Россияне ночью запустили по Украине 160 дронов. ПВО сбила 133 из них.