Ночной террор Украины: где гремели взрывы и что летело

РФ ударила по Украине / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 9 октября россияне снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные беспилотники разных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 112 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов по направлениям. По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и дроны других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА.

Ранее стало известно, что Одесская область пережила мощную атаку. По последним данным, там пятеро пострадавших. Также возникли пожары после вражеских ударов.

Кроме того, РФ начала атаковать железную дорогу в Украине. Больше об этом читайте в новости.