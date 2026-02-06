ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Ночной удар дрона по Запорожскому району: погибли супруги

В Запорожском районе в результате удара российского беспилотника погибли два человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Российские войска атаковали Запорожский район беспилотником . Под ударом оказался город Вольнянск.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, в результате попадания разрушен частный жилой дом. Погибли супруги — 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.

На месте работают экстренные службы. Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

Жители региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз.

Напомним, что российские войска атаковали Запорожскую область - зафиксированы повреждения жилья и масштабные обесточения.

