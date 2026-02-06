- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночной удар дрона по Запорожскому району: погибли супруги
В Запорожском районе в результате удара российского беспилотника погибли два человека.
Российские войска атаковали Запорожский район беспилотником . Под ударом оказался город Вольнянск.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
По его словам, в результате попадания разрушен частный жилой дом. Погибли супруги — 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.
На месте работают экстренные службы. Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.
Жители региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз.
Напомним, что российские войска атаковали Запорожскую область - зафиксированы повреждения жилья и масштабные обесточения.