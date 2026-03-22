Ночной удар по Броварах — что известно о последствиях
Российские дроны атаковали Киевскую область. Последствия обстрела зафиксировали в Броварской громаде.
Ночью, 22 марта, российские оккупанты атаковали Броварскую громаду в Киевской области.
Об этом сообщил городской глава Игорь Сапожко.
«По предварительным данным, в Броварах повреждены здания на территории трех предприятий, на одном из них возник пожар, который оперативно ликвидирован. Также повреждения получили несколько частных домов — фасады, окна, крыши, а также легковые и грузовой автомобили. К счастью, без жертв и пострадавших», — отметил он.
В настоящее время осуществляются мероприятия по фиксации последствий вражеской атаки, работает коммунальная техника.
