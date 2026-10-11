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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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493
Время на прочтение
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Удар по Днепру: есть раненые дети, горели автомобили и склады

В результате ударов по Днепру пострадали двое детей и двое взрослых, в городе повреждена многоэтажка, горели склады и автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки

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В ночь на воскресенье, 11 октября, войска РФ наносили удары по Днепру. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

По данным ОВА, враг атаковал город беспилотниками. В одном из районов поврежден многоэтажный дом. Еще в одном — занялись несколько складов с продуктами, грузовые и легковые автомобили.

Также известно, что 4 человека получили ранения. Среди них двое 8-летних детей. Одну девочку госпитализировали. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Еще трое пострадавших — 8-летняя девочка, 29-летняя женщина и 61-летний мужчина — лечатся амбулаторно.

Последствия атаки

Последствия атаки

Ранее сообщалось, что российский ударный беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре.

В Покровской громаде Днепропетровской области в результате сброса боеприпаса с российского беспилотника погиб 11-летний мальчик.

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