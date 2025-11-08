Ночной удар по Днепру: погибла женщина, более 10 пострадавших (фото)

Последствия атаки

Днепропетровская область пережила массированную атаку — враг направил ракеты и беспилотники.

Об этом сообщили в ОВА.

Какие последствия атаки:

Пожар в многоэтажке был потушен. Там разрушены квартиры в двух подъездах от 2 до 6 этажа. Погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы, в частности, 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также в городе повреждена инфраструктура.

В Самаровском районе пострадали три человека. 55-летний мужчина в больнице в состоянии средней тяжести. Пожар в частном доме потушили.

Последствия атаки. Фото: ОВА

В Павлограде повреждено предприятие, горел гараж. На Синельниковщине — повреждена инфраструктура, авто.

Последствия атаки. Фото: ОВА

Напомним, город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.