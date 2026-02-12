- Дата публикации
Ночной удар по Днепру: в каком состоянии младенец, получившие ранения
Ночью 12 февраля РФ ударила по Днепру. Есть раненые гражданские, в частности, младенец.
Из-за ночной атаки по Днепру пострадал новорожденный ребенок. Она до сих пор в больнице.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Что известно о раненом младенце Днепре
Как отмечает Ганжа, мальчик получил травмы головы. К счастью, обошлось без тяжелых впечатлений.
«Медики уже провели все необходимые обследования. Исключили возможные угрозы маленькому пациенту. И приступили к лечению. Наряду с малышом – мама», – проинформировал чиновник.
Врачи оценивают, что ребенок находится в состоянии средней тяжести.
Напомним, 12 февраля армия РФ ударила по Днепру . Из-за атаки повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили. Ранены маленькие дети.
Как детализировали, из-за обстрела ранены четыре человека. Среди них двое детей: 4-летняя девочка и новорожденный мальчик. Его госпитализировали.