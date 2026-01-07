ТСН в социальных сетях

Ночной удар по энергетике: в одной из областей россияне атаковали объект ДТЭК

В результате удара по энергетическому объекту возник пожар, энергетики уже работают над восстановлением.

Ирина Игнатова
Спасатели ликвидируют пожар на Днепропетровщине

Спасатели ликвидировали пожар, возникший вследствие удара РФ по объекту энергосистемы

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать украинскую энергосистему . В ночь на среду, 7 января под ударом оказалось одно из подразделений компании ДТЭК на Днепропетровщине.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

В результате вражеской атаки загорелось энергетическое оборудование. На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые быстро ликвидировали пожар.

«Самое важное: никто из коллег не пострадал», — отметили в компании.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы ликвидировать последствия обстрела. В ДТЭК заверили, что ситуация контролируется.

Напомним, россияне запустили по Днепру более 30 «Шахедов» . Дроны падали на жилые дома и дворы

