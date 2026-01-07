Ночной удар по энергетике: в одной из областей россияне атаковали объект ДТЭК

Спасатели ликвидировали пожар, возникший вследствие удара РФ по объекту энергосистемы

Реклама

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать украинскую энергосистему . В ночь на среду, 7 января под ударом оказалось одно из подразделений компании ДТЭК на Днепропетровщине.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

В результате вражеской атаки загорелось энергетическое оборудование. На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые быстро ликвидировали пожар.

Реклама

«Самое важное: никто из коллег не пострадал», — отметили в компании.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы ликвидировать последствия обстрела. В ДТЭК заверили, что ситуация контролируется.

Напомним, россияне запустили по Днепру более 30 «Шахедов» . Дроны падали на жилые дома и дворы