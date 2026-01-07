- Дата публикации
- Украина
Ночной удар по энергетике: в одной из областей россияне атаковали объект ДТЭК
В результате удара по энергетическому объекту возник пожар, энергетики уже работают над восстановлением.
Российская оккупационная армия продолжает терроризировать украинскую энергосистему . В ночь на среду, 7 января под ударом оказалось одно из подразделений компании ДТЭК на Днепропетровщине.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.
В результате вражеской атаки загорелось энергетическое оборудование. На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые быстро ликвидировали пожар.
«Самое важное: никто из коллег не пострадал», — отметили в компании.
Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы ликвидировать последствия обстрела. В ДТЭК заверили, что ситуация контролируется.
Напомним, россияне запустили по Днепру более 30 «Шахедов» . Дроны падали на жилые дома и дворы