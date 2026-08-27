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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ночной удар по Харькову: российский дрон попал в балкон жилой многоэтажки

Удар был зафиксирован в Индустриальном районе города.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг обстрелял Харьков

Враг обстрелял Харьков / © Associated Press

В ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удар по Харькову, один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, удар зафиксировали в Индустриальном районе города.

«Ночью было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в балкон 4-го этажа многоэтажного жилого дома в Индустриальном районе», — говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадал 30-летний мужчина. У него зафиксировали острую реакцию на стресс.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удары баллистическими ракетами по ряду регионов Украины.

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