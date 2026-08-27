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Ночной удар по Харькову: российский дрон попал в балкон жилой многоэтажки
Удар был зафиксирован в Индустриальном районе города.
В ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удар по Харькову, один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, удар зафиксировали в Индустриальном районе города.
«Ночью было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в балкон 4-го этажа многоэтажного жилого дома в Индустриальном районе», — говорится в сообщении.
В результате российской атаки пострадал 30-летний мужчина. У него зафиксировали острую реакцию на стресс.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что в ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удары баллистическими ракетами по ряду регионов Украины.