Ночной удар по Харькову: увеличилось количество погибших и раненых

В результате ночного удара по Шевченковскому району Харькова — 6 погибших и 10 раненых.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в социальных сетях.

"Прилет" шахедов пришелся по жилой застройке — повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

"Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия — государство-террорист", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

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