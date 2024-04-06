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Ночной удар по Харькову: увеличилось количество погибших и раненых

Ночной удар по Харькову: увеличилось количество погибших и раненых

Враг беспощадно атаковал Харьков беспилотниками / Фото: t.me/police_kh_region

"Прилет" шахедов пришелся по жилой застройке.

В результате ночного удара по Шевченковскому району Харькова — 6 погибших и 10 раненых.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в социальных сетях.

"Прилет" шахедов пришелся по жилой застройке — повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

"Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия — государство-террорист", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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