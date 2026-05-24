Ночной удар по Киевщине: какая ситуация в районах с утра

Последствия атаки

В результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных сооружений, а также возгорание в нескольких районах области.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Ситуация в районах по состоянию на 24 мая

Белоцерковский район

В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража.

Броварской район

В селе Пуховка зафиксировано падение обломков БПЛА на открытую территорию. Предварительно, без пострадавших и значительных разрушений.

Вышгородский район

В городе Вышгороде зафиксировано попадание многоэтажного жилого дома. К ликвидации последствий привлечены спасатели и техника ГСЧС.

Фастовский район

В селе Новоселки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.

В селе Тарасовка в результате атаки поврежден частный жилой дом.

В селе Вита-Почтовая возник пожар в двух частных жилых домах.

В селе Новое поврежден частный жилой дом.

Бучанский район

В селе Горенко поврежден логистический центр.

В городе Вишневое в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Пожар локализован и ликвидирован на площади 100 кв. м.

В селе Белогородка повреждено складское помещение.

В селе Крюковщина поврежден многоквартирный жилой дом. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.

Бориспольский район

В городе Борисполь в результате вражеской атаки повреждено здание частной сауны. По прибытии спасателей возгорание не обнаружено.

Ночная атака по Киеву — последние новости

В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получил ранения. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения.

Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА.

