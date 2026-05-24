Ночной удар по Киевщине: какая ситуация в районах с утра
Киевская область приходит в себя после ночной атаки. На месте работают все экстренные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.
В результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных сооружений, а также возгорание в нескольких районах области.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Ситуация в районах по состоянию на 24 мая
Белоцерковский район
В городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража.
Броварской район
В селе Пуховка зафиксировано падение обломков БПЛА на открытую территорию. Предварительно, без пострадавших и значительных разрушений.
Вышгородский район
В городе Вышгороде зафиксировано попадание многоэтажного жилого дома. К ликвидации последствий привлечены спасатели и техника ГСЧС.
Фастовский район
В селе Новоселки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.
В селе Тарасовка в результате атаки поврежден частный жилой дом.
В селе Вита-Почтовая возник пожар в двух частных жилых домах.
В селе Новое поврежден частный жилой дом.
Бучанский район
В селе Горенко поврежден логистический центр.
В городе Вишневое в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Пожар локализован и ликвидирован на площади 100 кв. м.
В селе Белогородка повреждено складское помещение.
В селе Крюковщина поврежден многоквартирный жилой дом. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.
Бориспольский район
В городе Борисполь в результате вражеской атаки повреждено здание частной сауны. По прибытии спасателей возгорание не обнаружено.
Ночная атака по Киеву — последние новости
В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получил ранения. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения.
Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА.