Ночной удар по Киеву: количество погибших снова выросло

Киев пережил атаку / © Associated Press

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В ночь на четверг, 2 июля, Россия массированно атаковала Киев баллистикой и БпЛА. Повреждения зафиксированы в 9 районах города. На местах ударов есть пожары и разрушения. По меньшей мере, 10 человек погибли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Уже 10 погибших в столице», — отметил он.

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Атака по Киеву — последние новости

Как сообщает ГСЧС, в Киеве в результате массированного удара РФ возникли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов в нескольких районах города:

В Дарницком районе зафиксированы частичные разрушения жилых 5-этажек, 9-этажек, верхних этажей 16-этажки и частных домов;

В Шевченковском районе произошел пожар общей кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам зафиксировано разрушение 5-этажки, пожар в жилой 5-этажке на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании;

В Голосеевском районе вспыхнул пожар на техническом этаже 16-этажного жилого дома;

В Печерском районе зафиксировано разрушение жилой 9-этажки. Там также возник пожар между первым и вторым этажами на площади 200 кв. м;

В Оболонском районе вспыхнул пожар на территории складской площадки;

В Святошинском районе повреждены два частных жилых дома;

В Деснянском районе зафиксировано повреждение жилой 9-этажки.

В то же время в ГСЧС отметили, что на местах продолжают работать экстренные службы. Информация о последствиях будет обновляться.

На месте атаки / © Associated Press

В общей сложности, по данным Кличко, 34 человека пострадали, из них 32 находятся под наблюдением медиков.

«Враг еще раз целенаправленно бьет по жилым кварталам и убивает мирных жителей. Есть очень серьезные разрушения и значительное количество пострадавших, в том числе детей», — отметил Ткаченко, глава КМВА.

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