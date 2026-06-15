Ночной удар по Киеву: под атаку попал Мистецький арсенал

Киев пережил атаку / © Associated Press

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Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мистецький арсенал поврежден в результате российского массированного обстрела.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мистецького арсенала.

Очевидно, произошло попадание «Шахеда».

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В настоящее время на месте работают спасательные службы. Масштабы повреждений выясняют, а также оценивают последствия для здания института.

«Для многих людей Мистецький арсенал — место встречи с культурой, историей и важными общественными разговорами. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины», — говорится в сообщении.

Ночная атака по Киеву — что известно

В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами, гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами Х-101. Параллельно Киев и другие регионы атаковали дроны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о существенных разрушениях жилых домов практически во всех районах.

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По состоянию на 6 утра в Киеве зафиксировано более 50 локаций, которые в результате обстрела получили повреждения. По последним данным ГСЧС, погибли четыре человека, еще 25 пострадали, среди них двое детей.

После ночного обстрела Киево-Печерской лавры, который устроили россияне, повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

На удар по Лавре резко отреагировал глава МИД Андрей Сибига.

Лавра в огне / © Associated Press

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