Ночной удар по Одесчине: власти сообщили о последствиях
Из-за ночной атаки на Одесчину, к счастью, обошлось без жертв.
Ночью 2 декабря РФ нанесла массированный удар дронами по югу Одесчины. Целью снова являлись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Подробности
В регионе ночью работали Силы ПВО. Впрочем, есть повреждения:
энергетического объекта;
административного здания;
отдельных домохозяйств частного сектора
«Воспламенение оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
На месте работают соответствующие службы и 11 пунктов несокрушимости. Сообщается, что критическая инфраструктура временно работает на генераторах.
Как детализировали в ДТЭК, в результате атаки на энергетический объект 8 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 36 300 — временно без света.
«Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 ноября РФ атаковала Одесчину ударными дронами, есть частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
Так, из-за атаки повреждены фасады и остекление двух жилых домов, конно-спортивного клуба и здания автозаправочной станции.
Информация о жертвах или потерпевших не поступала.