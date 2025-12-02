Ночной удар по Одесчине: власти сообщили о последствиях

Обстрел Одесщины

Ночью 2 декабря РФ нанесла массированный удар дронами по югу Одесчины. Целью снова являлись объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Подробности

В регионе ночью работали Силы ПВО. Впрочем, есть повреждения:

энергетического объекта;

административного здания;

отдельных домохозяйств частного сектора

«Воспламенение оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

На месте работают соответствующие службы и 11 пунктов несокрушимости. Сообщается, что критическая инфраструктура временно работает на генераторах.

Как детализировали в ДТЭК, в результате атаки на энергетический объект 8 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 36 300 — временно без света.

«Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября РФ атаковала Одесчину ударными дронами, есть частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Так, из-за атаки повреждены фасады и остекление двух жилых домов, конно-спортивного клуба и здания автозаправочной станции.

Информация о жертвах или потерпевших не поступала.