Ночной удар по Селидову: оккупанты применили ракеты производства КНДР — полиция

В результате обстрела города в Донецкой области погибла женщина, еще семь человек ранены.

В ночь на 8 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Селидово Донецкой области. Враг применил ракеты КN 23 производства КНДР и российские С-300.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, опубликовав фото разрушений.

Атака произошла сегодня около 00:30. Оккупанты выпустили по городу 8 ракет, одна из которых попала в многоквартирный дом.

"Ранения получили шесть мирных жителей: 6-летний мальчик, у которого завтра день рождения, мужчины в возрасте 18 и 51 лет, три женщины 38, 42, 64 лет. Кроме того, в результате обстрелов травмы получила 88-летняя местная жительница. Все раненые были доставлены в больницу”, – говорится в сообщении.

В результате атаки, к сожалению, погибла 50-летняя женщина, тело которой из-под завалов извлекли спасатели.

Предварительно известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 административных зданий, частного предприятия и 24 транспортных средств. Это количество не является окончательным, поскольку люди все еще обращаются в полицию с сообщениями о повреждениях.

По собранным полицией материалам начато досудебное расследование. Правовая квалификация военного преступления РФ – нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ту же ночь оккупанты обстреляли Николаев. Повреждения получили более 20 жилых домов, а также частные и коммунальные предприятия.

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