Ночной удар по Украине: в Воздушных силах раскрыли детали

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

Реклама

В ночь на 18 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине — летели ударные беспилотники и ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 4 баллистическими ракетами „Искандер-М“, а также 140 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

Реклама

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

«Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БпЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Харькове вражеские дроны попали в жилой дом. По последним данным, пятеро погибших, среди них — ребенок. В городе объявлен траур.