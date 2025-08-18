- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 915
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночной удар по Украине: в Воздушных силах раскрыли детали
Ночью оккупанты ударили по украинским городам. Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БпЛА на 25 локациях.
В ночь на 18 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине — летели ударные беспилотники и ракеты.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 4 баллистическими ракетами „Искандер-М“, а также 140 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
«Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БпЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях», — добавили в ведомстве.
Напомним, в Харькове вражеские дроны попали в жилой дом. По последним данным, пятеро погибших, среди них — ребенок. В городе объявлен траур.