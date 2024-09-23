Ночной удар по Запорожью: количество пострадавших выросло

Количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожье выросло до 21. В больнице остаются две женщины.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Как отметил Федоров, в больнице остаются 94-летняя и 23-летняя женщина. У них минно-взрывные травмы.

"За медицинской помощью после ночной атаки россиян обратились тринадцать женщин и восемь мужчин. После осмотра и оказания первой помощи большинство травмированных продолжат лечиться дома", – конкретизировал чиновник.

Состояние женщин, находящихся в больнице, медики оценивают как средней тяжести. Они дают благоприятные прогнозы к выздоровлению.

Напомним, ночью 23 сентября армия РФ выпустила по Запорожью и близлежащим селам не менее 7 управляемых авиабомб. Они повлекли за собой масштабные разрушения.

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