Ночной удар по Запорожью: российский дрон попал в торговый центр

Враг атаковал Запорожье

Реклама

В ночь на 15 августа враг атаковал ударными беспилотниками Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

Он заявил, что один из ударных беспилотников атаковал торговый центр, после чего там возник пожар.

Реклама

Кроме того, враг нанес удар и по территории одного из промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа.

Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе.

Новости партнеров