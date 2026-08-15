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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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64
Время на прочтение
1 мин

Ночной удар по Запорожью: российский дрон попал в торговый центр

Также зафиксировано попадание в одно из промышленных предприятий.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Запорожье

Враг атаковал Запорожье

В ночь на 15 августа враг атаковал ударными беспилотниками Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что один из ударных беспилотников атаковал торговый центр, после чего там возник пожар.

Кроме того, враг нанес удар и по территории одного из промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа.

Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе.

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