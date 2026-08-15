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Ночной удар по Запорожью: российский дрон попал в торговый центр
Также зафиксировано попадание в одно из промышленных предприятий.
В ночь на 15 августа враг атаковал ударными беспилотниками Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что один из ударных беспилотников атаковал торговый центр, после чего там возник пожар.
Кроме того, враг нанес удар и по территории одного из промышленных предприятий.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа.
Мы ранее информировали, что российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе.
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