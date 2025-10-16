Ночной удар РФ: Игнат сделал заявление о коварной тактике российской армии

Ракетный удар.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Этой ночью войска агрессорки России совершили новую массированную атаку на энергетику Украины. В частности, на газовую инфраструктуру. Во время этого удара россияне запустили немало баллистических ракет.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

По его словам, на этот раз под прицелом была газовая инфраструктура. Россияне атаковали газодобывающие места и распределительные станции в Полтавской и Харьковской областях, а также объекты этой сферы на западе Украины.

Реклама

"Сегодня особенность атаки заключалась в том, что помимо 320 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, были применены 37 ракет. Прежде всего баллистические ракеты, то есть 28 ракет, которые атакуют по баллистической траектории - это два "Кинжала" и 26 "Искандер-М".

Эти ракеты могут сбивать только системе, способные противодействовать баллистике, в частности, Patriot. Вопрос их количества и наличия остается открытым.

Напомним, ночью РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами. В частности, два аэробалистических "Кинжала". Силы ПВО уничтожили 288 средств воздушного нападения: 283 беспилотника и пять управляемых авиационных ракет Х-59.

Основное направление удара – Полтавщина и Харьковщина. По данным "Нафтогаза" именно в этих областях десятки ракет и сотни "Шахедов" атаковали газовую инфраструктуру. Часть критических объектов временно остановлена. Кроме того, травмированы по меньшей мере четверо работников.

Реклама