Ночной удар РФ по Одессе: количество пострадавших выросло

Удар РФ по Одессе / © Одесский городской совет

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В ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области, применив несколько десятков ракет и ударных дронов. Больше всего от вражеского удара пострадала Одесса — в двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома, ранены.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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© Олег Кипер / Одесская ОВА

По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек.

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«Состояние семерых из них врачи оценивают как средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения», - сообщил чиновник.

Большинство пострадавших получили осколочные ранения. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Удар РФ по Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Кроме жилой застройки, повреждения получили объекты инфраструктуры. В результате ударов также были уничтожены и повреждены автомобили местных жителей.

В настоящее время на местах попаданий и разрушений работают спасатели, медики и коммунальные службы. Они устраняют последствия атаки и помогают пострадавшим.

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Правоохранители документируют последствия очередного российского удара по гражданскому населению.

Напомним, 24 июля РФ массированно атаковала Одесщину ракетами и ударными беспилотниками. В результате атаки были повреждены жилые дома и предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура региона, есть пострадавшие.

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