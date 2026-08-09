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Ночной удар РФ по Одессе: количество пострадавших выросло
Массированная атака РФ по Одесчине в ночь на 9 августа повлекла за собой разрушение жилых домов и инфраструктуры, пострадали по меньшей мере восемь человек.
В ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области, применив несколько десятков ракет и ударных дронов. Больше всего от вражеского удара пострадала Одесса — в двух районах повреждены и частично разрушены жилые дома, ранены.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек.
«Состояние семерых из них врачи оценивают как средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения», - сообщил чиновник.
Большинство пострадавших получили осколочные ранения. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Кроме жилой застройки, повреждения получили объекты инфраструктуры. В результате ударов также были уничтожены и повреждены автомобили местных жителей.
В настоящее время на местах попаданий и разрушений работают спасатели, медики и коммунальные службы. Они устраняют последствия атаки и помогают пострадавшим.
Правоохранители документируют последствия очередного российского удара по гражданскому населению.
Напомним, 24 июля РФ массированно атаковала Одесщину ракетами и ударными беспилотниками. В результате атаки были повреждены жилые дома и предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура региона, есть пострадавшие.