Ночной удар врага по Харькову: что известно по состоянию на этот час, фото

Враг в 3:30 коварно ударил по миллионному городу Харьков.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в соцсетях.

Снова – Салтовский и Шевченковский районы.

На Салтовке попадания в многоэтажку спасатели продолжают разбирать завалы.

25 раненых , пять из них — госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей.

пять из них — госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выход станции метро.

Атака на Харків 8 листопада 2024 року (8 фото)

В центре враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.

Еще одно попадание возле жилой застройки также находится в центральной части города. Повреждены, по меньшей мере, 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, – без пострадавших.

"Такие удары 500-килограммовыми авиабомбами – это целенаправленный террор врага!", – заметил представитель власти.

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Напомним, что Одесса приходит в себя от атаки дронами: утром заработает штаб для помощи горожанам. Город тоже ночью атаковал враг.

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