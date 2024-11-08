Ночной удар врага по Харькову: что известно по состоянию на этот час, фото

Спасательные работы продолжаются.
Враг в 3:30 коварно ударил по миллионному городу Харьков.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в соцсетях.
Снова – Салтовский и Шевченковский районы.
- На Салтовке попадания в многоэтажку спасатели продолжают разбирать завалы.
- 25 раненых , пять из них — госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей.
- Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выход станции метро.
- В центре враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.
- Еще одно попадание возле жилой застройки также находится в центральной части города. Повреждены, по меньшей мере, 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, – без пострадавших.
"Такие удары 500-килограммовыми авиабомбами – это целенаправленный террор врага!", – заметил представитель власти.
Напомним, что Одесса приходит в себя от атаки дронами: утром заработает штаб для помощи горожанам. Город тоже ночью атаковал враг.
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