Украина
384
Ночные атаки БпЛА и удар по Запорожью: главные новости ночи 22 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Последствия удара по Запорожью

Последствия удара по Запорожью / © t.me/ivan_fedorov_zp

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 сентября 2025 года:

  • Россия нанесла удары по Запорожью КАБами: погибла женщина (видео) Читать дальше –>

  • Денег нет: Москва сокращает расходы на оккупированные территории Украины Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • Россия атаковала Сумы БпЛА: один человек пострадал (видео) Читать далее –>

  • Атака дронов в Киевской области: загорелись жилые дома — ОВА Читать далее –>

384
