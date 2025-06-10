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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4960
Время на прочтение
1 мин

Ночные атаки на Киев и Одессу, их последствия: главные новости ночи 10 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия вражеской атаки на Киев

Последствия вражеской атаки на Киев / © Суспільне

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 июня 2025 года:

  • Взрывы, пожары и разрушения: Россия снова устроила массированную атаку на Киев Читать дальше –>

  • В Одессе вражеский беспилотник попал в роддом — Труханов (фото) Читать дальше –>

  • Массированная атака на Киев: власти рассказали о последствиях Читать далее –>

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