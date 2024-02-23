Ночные атаки на Одессу и Днепр: увеличилось количество погибших и пострадавших (фото)

В Одессе трое погибших, в Днепре восемь человек травмированы.

В городе Днепр количество пострадавших в результате попадания беспилотника в многоэтажку возросло до восьми человек.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Чиновник рассказал, что семь граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

"На данный момент известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семеро — госпитализированы", — рассказал он.

Также Лысак добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

В свою очередь Силы обороны юга сообщили, что количество погибших в результате атаки вражеских БПЛА на Одессу возросло до трех человек.

"Под завалами обнаружены тела еще двух погибших. Всего 3 погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Проводится разборка и проливка", — говорится в сообщении.

Удар БпЛА по Днепру / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара беспилотника в многоэтажку в Днепре / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры из авиации и артиллерии ударили по Сумщине, в результате чего в доме погибли два человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.

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