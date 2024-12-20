Ночные "гулянки" обойдутся дороже: Кабмин планирует увеличить штрафы за нарушение комендантского часа

Это не окончательное решение, поскольку этот правительственный законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Совета.

20 декабря правительство согласовало законопроект, предусматривающий введение отдельной административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в Telegram.

По словам Гончаренко, за пребывание в общественных местах в запрещенное время без пропусков граждане могут получить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

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За въезд или пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений – от 30 до 50 тысяч рублей.

"Штрафы не будут применяться к людям, которые идут к укрытиям, оказанию медицинской (домедицинской) помощи или сопровождению раненых тяжелобольных, эвакуации или спасению имущества и в других случаях угрозы жизни граждан", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине планируется усилить контроль над заведениями, которые нарушают комендантский час и работают в ночное время.

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