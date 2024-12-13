Ночные морозы до -14: прогноз погоды на выходные, 14-15 декабря

До конца этой недели погода будет холодная.

Завтра, 14 декабря, в Украине похолодание усилится еще на несколько градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшую ночь ожидается -7-12 градусов, на Тернопольщине, Хмельнитчине, Винницкой области образуется временно островок самой низкой температуры воздуха, кое-где до -14 градусов", — написала она.

Завтра днем в большинстве областей Украины предполагается -2-5 градусов, в Одесской области, в Крыму, в Закарпатье около нуля. Ветер юго-западный, порывистый.

В Киеве в субботу ожидается сухая и морозная погода.

"Хотя и мороз будет немного донимать ночными около -10 градусов, а днем -3-5 градусов, однако вероятное солнышко все же сделает морозную картинку более оптимистичной", — добавила она.

В воскресенье, 15 декабря, мороз будет отступать, однако увеличится облачность, появятся осадки. А поскольку более теплый воздух еще не успеет полностью отогнать мороз, то и осадки ожидаются преимущественно в виде снега и мокрого снега, на дорогах будет сложно.

В течение дня воскресенья-понедельника потеплеет до оттепели. А на следующей неделе максимальная температура воздуха будет достигать +2+7 градусов.

Ранее сообщалось, что суббота станет самым холодным днем в Украине на этой неделе.

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