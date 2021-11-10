Ночные морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на четверг, 11 ноября

Днем синоптики прогнозируют переменную облачность.
В четверг, 11 ноября, в Украине будет холодная, а ночью еще и морозная погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Да, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не ожидаются. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесской области 10-13°, в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.
В Киеве 11 ноября будет также сухо. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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