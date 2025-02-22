Ночные обстрелы БпЛА и ситуация на фронте: главные новости ночи 22 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 февраля 2025 года:
- В результате атаки БпЛА в Киевской области погиб мужчина — КОВА Читать дальше –>
- Трамп анонсировал очередной раунд переговоров между США и Россией Читать далее –>
- В течение суток враг продвинулся в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
- Евросоюз готовит для Украины большой пакет военной помощи — Bloomberg Читать далее –>
- Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
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