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Ночные обстрелы окупантов, Байден встретится со спикером Палаты представителей: главные новости ночи 26 февраля 2024 года

Ночные обстрелы окупантов, Байден встретится со спикером Палаты представителей: главные новости ночи 26 февраля 2024 года

Беспилотник Shahed / Фото: reuters.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Ракетный удар по Днепру: госпитализированы четыре человека, десять домов пострадали — ОВА Читать далее –>
  • В Харьковской области прозвучала серия взрывов — СМИ Читать далее –>
  • Байден встретится со спикером Палаты представителей, чтобы разблокировать помощь для Украины Читать далее –>
  • ЦРУ создало в Украине агентурную сеть для противостояния России — The New York Times Читать далее –>
  • Власти Польши просто не знают, что ей делать с фермерами — политолог Читать далее –>

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