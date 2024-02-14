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Ночные обстрелы Селидового, Джонсон не поставит на голосование помощь Украине: главные новости ночи 14 февраля 2024 года

Ночные обстрелы Селидового, Джонсон не поставит на голосование помощь Украине: главные новости ночи 14 февраля 2024 года

Последствия обстрела Селидового/Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • Спикер Палаты представителей заявил, что не поставит на голосование помощь Украине Читать далее –>
  • Оккупанты обстреляли многоэтажку в Селидово: ранены 4 человека (фото) Читать дальше –>
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  • Оккупанты вторично за ночь ударили по Селидову: поврежден корпус больницы (видео) Читать дальше –>
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