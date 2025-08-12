ТСН в социальных сетях

Ночные обстрелы, Трампа предостерегли от «сделки с дьяволом»: главные новости ночи 12 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 августа 2025 года:

  • В ряде областей объявляли тревогу: Россия атаковала ракетами Читать далее –>

  • Переговоры с Путиным: Дания предостерегла Трампа от «сделки с дьяволом» Читать далее –>

  • Ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Дроны атаковали два завода в российском Ставрополе (видео) Читать дальше –>

  • В Defense Express объяснили, почему враг снизил интенсивность обстрелов Украины Читать далее –>

