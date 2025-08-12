- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2313
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночные обстрелы, Трампа предостерегли от «сделки с дьяволом»: главные новости ночи 12 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 августа 2025 года:
В ряде областей объявляли тревогу: Россия атаковала ракетами Читать далее –>
Переговоры с Путиным: Дания предостерегла Трампа от «сделки с дьяволом» Читать далее –>
Ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
Дроны атаковали два завода в российском Ставрополе (видео) Читать дальше –>
В Defense Express объяснили, почему враг снизил интенсивность обстрелов Украины Читать далее –>