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Ночные обстрелы Украины, на Черниговщине погибли 5 человек: главные новости ночи 5 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июня 2025 года:
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