Ночные обстрелы Украины, новые требования Путина к США: главные новости ночи 26 декабря 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 декабря 2025 года:
Путин на переговорах с США требует «весь Донбасс» Читать далее –>
Взрывы раздались в Измаиле во время атаки дронов Читать далее –>
Украинские командиры предлагают конкретные шаги, чтобы сломать наступательный потенциал врага — Самусь Читать далее –>
Трамп заявил, что США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Нигерии из-за убийств христиан Читать далее –>
В Одессе ночью раздались взрывы Читать далее –>