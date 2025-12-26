ТСН в социальных сетях

Ночные обстрелы Украины, новые требования Путина к США: главные новости ночи 26 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Путин и Дональд Трамп

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 декабря 2025 года:

  • Путин на переговорах с США требует «весь Донбасс» Читать далее –>

  • Взрывы раздались в Измаиле во время атаки дронов Читать далее –>

  • Украинские командиры предлагают конкретные шаги, чтобы сломать наступательный потенциал врага — Самусь Читать далее –>

  • Трамп заявил, что США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Нигерии из-за убийств христиан Читать далее –>

  • В Одессе ночью раздались взрывы Читать далее –>

