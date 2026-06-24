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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2446
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Путин тянет Беларусь в войну: главные новости ночи 24 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин затягивает Беларусь в войну

Путин затягивает Беларусь в войну / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 июня 2026 года:

  • Туск прокомментировал отсутствие Зеленского на конференции в Гданьске Читать далее –>

  • Американский Сенат проголосовал за ограничение полномочий Трампа по вопросу войны с Ираном Читать далее –>

  • Путин пытается втянуть Беларусь в войну, чтобы открыть второй фронт — WSJ Читать далее –>

  • Россияне атаковали Балаклею: есть погибший Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2446
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