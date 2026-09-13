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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
671
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, РФ хочет лишить Украину главного источника доходов: главные новости ночи 13 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ударный БпЛА

Ударный БпЛА / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 сентября 2026 года:

  • Сикорский жестко ответил Путину: «Не будет решать, какие войска будут в Украине» Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Одессу: снова повреждена многоэтажка — МВА Читать далее –>

  • Николаев накрыл частичный блекаут: Россия ударила по энергетической инфраструктуре Читать далее –>

  • Ночная атака баллистики: Россия ударила сразу по двум городам Украины Читать далее –>

  • $40 миллиардов под угрозой: Россия бьет по главному источнику доходов Украины — Reuters Читать далее –>

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